Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Milattan önce 5'inci yüzyılda yerleşimin başladığı, Türkiye'nin gizli hazinesi olan kale yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışmaları devam eden kaleyi gören hayran kalıyor. Yapımı bittiğinde vatandaşlar muhteşem güzelliğe sahip manzarasında vakit geçirebilecek.

Türkiye'nin adeta gizli kalmış hazinesinde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde bulunan Ginolu Kalesi'nin yapımı tamamlandığında vatandaşlar akın edecek. Karadeniz kıyısındaki Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bulunan Ginolu Kalesi, yeniden gün yüzüne çıkartılıyor. Milattan önce 5'inci yüzyılda yerleşimin başladığı ve Venedik ve Ceneviz kolonizasyonu sırasında önem kazanan kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılmıştı.Çalışmaların devam ettiği kalede, yapılan onarım çalışmalarının yanı sıra, vatandaşların vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar da oluşturuyor. Kaledeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.