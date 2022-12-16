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Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor.

18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu vefet eden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edilmişti. Göktaş'ın bu gece yarısında Ankara'da olması bekleniyor.

Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor.
Ekleme: 16.12.2022 - 19:54 Güncelleme: 16.12.2022 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor.
Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 'tasarlayarak öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor.

14 Aralık 2022 Çarşamba günü Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin aldığı kararla kabul edildi.

Kararın nihai nitelikte olduğu belirtilmişti.

Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor.

BU GECE TÜRKİYE'DE OLACAK

Zanlı Göktaş'ın bu gece yarısında Türkiye'de olması bekleniyor.

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Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor.
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