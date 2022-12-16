Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Karabük'te son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişiden 1'i tutuklandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 'uyuşturucu madde temin ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesi', 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma' ve 'izinsiz Hint keneviri ekimi'nin önlenmesine yönelik il merkezi, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde çalışma yürütüldü.Ekiplerce, düzenlenen operasyonlarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, ses tabancası, ruhsatsız 7.65 tabanca, ruhsatsız 6.35 tabanca, G3 piyade tüfeği şarjörü ve 19 izli G3 fişeği, 87 fişek, 40,88 gram sentetik kannabinoid, 22,15 gram Hint keneviri, 29,23 gram esrar, 8,63 gram metamfetamin, 1053 sentetik ecza (hap) ele geçildi.Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 1'i tutuklandı, 1'ine adli kontrol hükümleri uygulandı, 11'i serbest bırakıldı.