Edirne'de son bir haftada 251 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, son bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 251 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yaptıkları kontrollerde 251 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.