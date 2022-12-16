  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 72 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik ekipleri Ankara merkezli 3 ilde düzenlediği narkotik operasyonunda 72 şüpheliyi gözaltına alırken aramalardan yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirirdi. Şüphelilerden 47'si serbest bırakılırken, 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 16.12.2022 - 10:35 Güncelleme: 16.12.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 72 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 suç örgütünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladığını belirlemesi üzerine Ankara merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 47'si serbest bırakılırken, 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme ayrıca 19'u hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Merkezli 3 ildeki operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", suçlarından 72 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan satışı yeşil-kırmızı reçeteye tabi 119 bin 400 sentetik ecza hapı, 21 kilo 892 gram esrar, 1 kilo 383 gram eroin, 664 gram kokain, 100 gram metamfetamin, eroin yapımında katkı olarak kullanılan 5 kilo 225 gram ketamin, 500 kök Hint keneviri, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 730 lira, 300 dolar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama: Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantı günü belli oldu
İSPARK'a büyük zam!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
CHP’li Belediyeye mobbing faturası! Yıldırma politikası uygulandı, eşini de başka ilçeye sürdüler
Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz
6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Diyarbakır'daki saldırıya sert tepki: Hak ettikleri cevabı alacaklar
Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunun bedelini ödeyecekler
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
Rüşvet skandalı sonrası Murat Hazinedar tutuklandı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Dokuz polis yaralandı
Bayraktar Kızılelma'ya ABD'den yakın markaj: Hesaba katılması gereken bir güç
Ekrem İmamoğlu davasında Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek!
2023 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi...
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı 'İstanbul' mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Saraçhane'de tokalaşma kontrası! 'Aptal şizofren' tartışmasında ikinci perde...
Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi