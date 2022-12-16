Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 72 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 suç örgütünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladığını belirlemesi üzerine Ankara merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 47'si serbest bırakılırken, 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme ayrıca 19'u hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.Ankara Merkezli 3 ildeki operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", suçlarından 72 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan satışı yeşil-kırmızı reçeteye tabi 119 bin 400 sentetik ecza hapı, 21 kilo 892 gram esrar, 1 kilo 383 gram eroin, 664 gram kokain, 100 gram metamfetamin, eroin yapımında katkı olarak kullanılan 5 kilo 225 gram ketamin, 500 kök Hint keneviri, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 730 lira, 300 dolar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.