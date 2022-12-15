ABD ve Almanya'dan tepki çeken 'İmamoğlu' açıklaması...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASIİstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Şu an için nihayete ermeyen karar, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.MUHALEFET ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİKarardan AK Parti hükümetini sorumlu tutan muhalefet, 'İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin engellendiği' iddialarıyla yargıyı hedef aldı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, karara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir.' diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise A Haber canlı yayınında, İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin, 'İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur.' ifadesini kullandı.ABD VE ALMANYA'DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARHer seferinde Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye yeltenen, hadsiz çıkışlarıyla ön planda olan sözde müttefik ABD ise yine şaşırtmadı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen karar sonrası açıklama yayımladı.Söz konusu açıklamada, 'Karardan rahatsızlık ve hayalkırıklığı duyduk. Verilen ceza haksızdır, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'de medyaya, siyasete ve iş dünyasına yöneltilen suçlamalar ve uzun tutukluluklar endişe vericidir' ifadelerine yer verildi.Almanya Dışişleri Bakanlığı da 'Ekrem İmamoğlu hakkında bugün verilen karar demokrasi adına büyük bir gerilemedir. Bu, siyasi tartışmalar ile yaşıyor. İfade özgürlüğü, özellikle seçim kampanyalarında adil rekabet için en önemli kılavuzdur' açıklamasını büyük tepki çekti.5. KOL AKTÖRLERİ DEVREDENihai sonuca bağlanmayan karar, uluslararası haber kuruluşları tarafından da algı malzemesi yapıldı.İngiliz Reuters, Ekrem İmamoğlu'nu Başkan Erdoğan'ın rakibi ilan ederek algı dolu bir haber servis etti.İlgili haberde, 'Türk mahkemesi, Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak kararı verdi' ifadeleri kullandı.İngiltere'de yayın yapan bir başka medya kuruluşu The Guardian ise Ekrem İmamoğlu'nun işlediği hakaret suçunu görmezden gelip, Türkiye'nin yargı organlarını hedef göstererek 'Türk mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı güçlü bir rakip olan Ekrem İmamoğlu'nu siyasetten men etti' dedi.