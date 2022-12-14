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MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı 13 Aralık Salı!

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrasında jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Yağız olurken, kırmızı takım kaptanı Yağız'ın seçimi ile Tolga oldu. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu yemeği Antik Mezopotamya mutfağına özgü yemekler oldu. İşte MasterChef Türkiye 13 Aralık Salı haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

Ekleme: 14.12.2022 - 01:50 Güncelleme: 14.12.2022 - 02:07 / Editör: Ozge Selin
MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı 13 Aralık Salı!
MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Takım oyunu sonrasında takım kaptanlarının belli olmasının ardından, haftanın mavi ve kırmızı takımı kaptanların seçimi ile netlik kazandı. Peki, 'Dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Aralık Salı Haftanın ilk eleme adayı kim oldu?' İşte 13 Aralık 2022 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Antik Mezopotamya mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Tolga dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te haftanın takımları belli oldu. Yeni haftanın takımları şu şekilde oldu:

Mavi Takım

Yağız (Takım Kaptanı)
Metin
Kıvanç
Burak Kaya

Kırmızı Takım

Tolga (Takım Kaptanı)
Görkem
Ayaz

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 11 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Büşra oldu...
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