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Üçüncü durak Almanya: Kılıçdaroğlu'nun icazet seferi yarın başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yarın da Almanya'ya gidecek. Almanya ziyaretinde yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin eşlik edecek.

Üçüncü durak Almanya: Kılıçdaroğlu'nun icazet seferi yarın başlıyor
Ekleme: 13.12.2022 - 19:56 Güncelleme: 13.12.2022 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
Üçüncü durak Almanya: Kılıçdaroğlu'nun icazet seferi yarın başlıyor
CHP'nin seçim öncesi uluslararası turunda yeni durağı Almanya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yarın gerçekleştireceği Almanya ziyaretinde, partinin geçtiğimiz hafta yaptığı “İkinci Yüzyıla Çağrı' programına online katılan, Jeremy Rifkin ile görüşecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını 'endüstri dönüşümü'nün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyeceği vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.
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