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Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında sarf ettiği "İki belediye başkanımızın da görevlerini başarıyla sürdürmelerini istiyorum." sözleri İmamoğlu tarafından dikkate alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun veto niteliğindeki sözlerinin ardından canlı yayında konuşan İmamoğlu, adaylık sorusu karşısında "Bu omuzlar bütün yükleri taşır" diyerek 6'lı masaya göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi...
Ekleme: 13.12.2022 - 23:18 Güncelleme: 13.12.2022 - 23:29 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi...
6'lı masadaki adaylık krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Adaylık konusunda sinyaller veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını veto etmişti.

İKİ BELEDİYE BAŞKANINA VETO

Kılıçdaroğlu, 'Ali olsa ne olur Veli olsa ne olur.' sözlerini sarfederek, 'İki belediye başkanımızın da görevlerini başarıyla sürdürmelerini istiyorum. 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı konusunda nasıl karar alırsa, ben de Ekrem Bey de Mansur Bey de aynı anda duyacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi...

İMAMOĞLU VETOYU DİKKATE ALMADI

Kılıçdaroğlu'nun vetosunun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayın programında kendisine yöneltilen 'Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz? sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

'İSTEDİĞİN YORUMU YAP'

Aday olma konusunda gönermede bulunan İmamoğlu, 'Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir.' şeklinde konuştu.
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