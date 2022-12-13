İstanbul'da sahte içki operasyonu: “Dezenfektan” süsüyle satacaklardı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli altı ilde 'Sahte İçki' operasyonu düzenledi.Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 1.937 litre alkollü içki sıvısı, üzerinde 'Dezenfektan' etiketleri bulunan ve içerisinde alkollü içki sıvılarının bulunduğu çok sayıda litrelik bidon ve etiket ele geçirildi. Alkollü içki sıvılarını; polislere yakalanmamak için üzerlerinde dezenfektan etiketi olan litrelik bidonlar içerisinde satarak piyasaya sürme hazırlığı içerisinde oldukları saptanan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.