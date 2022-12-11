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İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda, "Cumhuriyetin yüzüncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak" dedi. Bakan Soylu ayrıca, CHP için "HDP ile PKK ile tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Yenileceksiniz!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz
Ekleme: 11.12.2022 - 01:02 Güncelleme: 12.12.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Her türlü terörle mücadeleyi yapıyoruz. İçeride nefes aldırmıyoruz. İnlerine gireceğiz diye söz vermiştik. İnlerine girdik girmeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

AMERİKA'NIN ÇOCUKLARISINIZ SİZLER, YENİLECEKSİNİZ!
Bakan Soylu TBMM'de, 'Siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucu ile mücadelemizin intikamını alıyorsunuz, siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz, siz bizden para dilendiğiniz ve kahraman ordumuza 'sınır ötesini geçme' diyen 15 Temmuz'u tam da Kılıçdaroğlu gibi canlı yayında izleyip haber bekleyen o küresel güçlere diz çökmeyişimizin intikamını alıyorsunuz. Terör devleti kurdurmayışımızın, sarı torbaların intikamını alıyorsunuz. HDP ile PKK ile tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Yenileceksiniz!' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Gazi Meclis kurulduğu günden itibaren çok çetin ve onurlu mücadele vermiştir. Suriye ve Irak'ın kuzeyini önce DEAŞ sonra PKK işgal etti. Ukrayna - Rusya savaşı tam 10 aydır devam ediyor. 6 yıldır her bütçe gelişmesinde örneğini verdiğimiz dünyada zorla yerinden göç edilen insanlar 100 milyonu geçti.

İngiltere 3 ayda bir başbakan değiştiriyor. Orta Doğu ve Afrika'da darbe yaptıran ABD geçen yıl senatosunda işgalle karşı karşıya kaldı. Yunanistan 100 yıl önce yaptığı gibi sırtını ağabeylerine dayayarak masumları Ege Denizi'nde ölüme ittiler. Akdeniz'i bir göçmen mezarlığına çevirdiler. Değişen sadece şudur ürettikleri sorunlarla artık kendileriyle yüzleşiyorlar. Bugün Türkiye Cudi'de festivaller yapıyor. Dün terör olan yaylalarda raket sesi hep beraber çınlıyor. Türkiye, terörle mücadelenin destanını yazmıştır. Bu destanı şehitlerimiz, gazilerimizle, cesur ve kahraman duran eşleriyle ve demokrasiyle yazmaktadır.

AĞABABALARINIZA BOYUN EĞMEDİK SİZE HİÇ BOYUN EĞMEYİZ

Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını 120'ye düşürmezdik. Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz, hepsinin fotoğraflarını biliyoruz. PKK'nın avukatlığını yapan HDP de biliyor. Biz sizin ağababalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz.

TEK BİR TERÖRİST KALMAYACAK

İnlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Bu Meclis'in huzurunda bu ülkenin evladı olarak söylüyorum, 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin yüzüncü yılında bir tek terörist kalmayacak.

2.5 YIL ÖNCE ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIK

Uyuşturucuyla mücadele konusunda büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bu ülke jandarmasıyla, polisiyle, hakimiyle, savcısıyla tarihinin en yüksek yakalamalarını gerçekleştirdi. Türkiye'de uyuşturucu suçlarından hapishanelerdeki tutuklu sayısı 120 bini aştı. Madde bağlantılı ölümlerde düşüş sürüyor. Uyuşturucu bağlantı ölüm sayısı ABD'de 324. Türkiye'de ise 5 bu kıyaslamayı yapmak lazım. 88 bin metruk bina yıktık. 22 ilde kökünü kurutma operasyonları yaptık, hala da devam ediyoruz. Dünyanın yeni yeni farkına varmaya başladığı metamfetaminle ilgili biz 2,5 yıl önce alarm zillerini çaldık. Bu işler ciddi işlerdir, mutfakta video çekmekle yapılacak işler değildir. Avrupa teslim olsa da dünya teslim olsa da bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz.

İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz
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