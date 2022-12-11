Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni Fevzi'ye gülümseten tavsiye! 'Kiloları vermen lazım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki gençlik buluşmasında 'İsabella' şarkısı ile ünlenen sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker'i dinledi. Fevzi'yi yanaklarından öpüp kilo vermesi yönünde tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Annesi bir diyetisyene tabi tut yahu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Sefo'nun 'İsabella' adlı şarkısıyla fenomen olan Fevzi Kaan Türker'i de dinledi.'KİLOLARI VERMEN LAZIM'Fevzi'nin yanaklarından öperek, gülümseten bir tavsiye veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kiloları da vermen lazım, annesi bir diyetisyene tabi tut yahu' dedi.