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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kentin yapılan projelerle ihya edildiğini belirten Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin açılışını yaparak Samsun'un büyümesi için yeni bir adımı atıyoruz" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD’li yazar Jeremy Rifkin’i başdanışmanlığına getirmesini de eleştiren Erdoğan, "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda siz varsınız. Gözümüz de kalbimiz de hep milletimize baktı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter
Ekleme: 10.12.2022 - 16:29 Güncelleme: 10.12.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık – Kavak Yolu, 19 Mayıs Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, 'Biz bu yollarda ithal danışmanlarla yürümedik.' dedi. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın önemini anlattı, Türkiye'nin geldiği noktaya vurgu yaptı. Erdoğan, Putin ve Zelenski ile yarın ayrı ayrı görüşeceğini de sözlerine ekledi.


Erdoğan'ı açıklamalarından satır başlıkları:

En son eylül ayında geldiğimiz Samsun'a hasret kaldık. Aldığım resmi rakam 100 bini yakaladı. Cadde boyu Samsunlu kardeşlerimizle el eleydik. 213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını bugün yapıyoruz. Laf değil icraat yapıyoruz.

TOPLAM BEDELİ 5 .8 MİLYAR LİRA
Toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin açılışını yaparak Samsun'un büyümesi için yeni bir adımı atıyoruz.

İhtiyaç sahiplerine 6 milyar TL kaynakla destek olduk. Samsun için altı Millet Bahçesi projemiz bulunuyor, bölünmüş yol uzunluğu 312 kilometreye ulaştırdık.

'İNLERİNE GİRECEĞİZ DEMİŞTİK GİRDİK'

Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yılda sayısız örnekle bu mücadelenin içinde yer aldık. Her türlü tehdit ve saldırıya rağmen ülkemizin çıkarlarını savunduk. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar. Yeri geldi mezhep, yeri geldi köken farklılılları üzerinden birbirimize düşürdüler. Yeri geldi içindeki tetikçilerini üzerimize saldılar. Yeri geldi terör örgütleri ile terbiye etmeye çalıştılar. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz demiştim, girdik. Bu parlamentomuzda terör örgütlerinin uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşacağız. 2023'te parlamentomuz gerçek sahipleri ile ihya olacak. Bu 6'lı masayı falan filan birlikte çökerteceğinize inanıyorum.

'GELİŞMİŞ ÜLKELER GIPTA İLE BAKIYOR'
Bir yandan tarihimizin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlesini başlattık. Bir yandan da kurulan sinsi senaryoları bir bir yırtıp attık. Her alanda ülkemizi birinci lige çıkaracak eser ve hizmetleri sunduk. Gelişmiş ülkelerin bile gıpta ile baktıkları bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi ne diyorlar, Türkiye çok farklı bir ülke. Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke. Salgın krizinde, sağlık sistemimizin gücünü gördük. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşı ve ilaçları biz gönderdik. Çünkü biz veren eldik. Veren el, alan elden hayırlıdır.

'GÖNLÜMÜZ MİLLETİMİZE BAKTI'
İthal danışmanlarla yürümedik bu yollarda siz varsınız Gözümüz de kalbimiz de hep milletimize baktı. Dünyanın dikkatle takip etiği bir ülke haline getirdik. Tahıl koridorunu biz açtık Tüm dünyaya tahıl gönderiyoruz.

Yarın sayın Putin ve Zelenski ile görüşüp neler yapabileceğimizi konuşacağız.

Biz dünyayla beraberiz. İthal ürünlerle değil. Olay bu. Unutmayın. ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık emir alan değil emir veren bir ülke
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