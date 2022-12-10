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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kentin yapılan projelerle ihya edildiğini belirten Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin açılışını yaparak Samsun'un büyümesi için yeni bir adımı atıyoruz" dedi. 2023 seçimleriyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, "Eski Türkiye’nin en büyük sorunu, milletin yetki verdiklerinden; ülkeye ve millete vermedikleri hizmetin hesabının sorulmamasıydı. Biz bu muhasebeyi kimseye bırakmadan kendi kendimize yapıyoruz. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz
Ekleme: 10.12.2022 - 18:25 Güncelleme: 10.12.2022 - 18:26 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatan topraklarının dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin Ankara'da milli iradeye dönüştüğünü, Afyon'da da büyük bir zaferle tanıştığını vurgulayarak bu topraklardaki son devletin cumhuriyeti ilan ettiği zamanlarda kurulan hayallerini, bir asır sonra gerçeğe dönüştürmenin eşiği içerisinde olduklarını söyledi.

Kaybedilen altın kıymetindeki yılların, heba edilen imkanların ve yapılan zulümlerin hesabının en iyi Türkiye Yüzyılı'na dört elle sarılarak sorulabileceğine işaret eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

'TÜM TUZAKLARI ÇÖZÜYORUZ'

"Ülkemizin sadece geçtiğimiz 10 yılında olup bitenler dahil bu kadim mücadelenin ne kadar derin olduğunu ne kadar acımasız yürütüldüğünü göstermeye yeterlidir. Üstelik unutmayın derenin taşıyla derenin kuşunu vurma misali, bu sinsi alçaklıkların hepsinde de kendi insanımız kullanıldı. 'Alevi, Sünni' dediler. 'Sağcı, solcu' dediler. 'İlerici, gerici' dediler. 'Kürt, Türk' dediler. Hep bizi birbirimize kırdırdılar. Sadece PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ülkemize insani maliyeti bile tek başına onlarca yıla bedeldir. Türkiye, bu tuzakları çözdükçe, içindeki mankurtları tasfiye ettikçe, gücünü geçirdikçe adeta kendine gelmiştir."
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