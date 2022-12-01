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Yeni bir savaş kapıda mı? Almanya tarih verdi: İlhak edecek

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarih vererek dünyayı yeniden diken üstüne getirecek bir açıklamada bulundu. Rusya Ukrayna Savaşı henüz bitmemişken yeni bir savaş daha kapıya dayandı. Bakanlık çalışanlarının hazırladığı 100 sayfalık raporda Çin'in o ülkeyi ilhak edeceği belirtildi.

Yeni bir savaş kapıda mı? Almanya tarih verdi: İlhak edecek
Ekleme: 1.12.2022 - 15:12 Güncelleme: 1.12.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Yeni bir savaş kapıda mı? Almanya tarih verdi: İlhak edecek
Yeni bir savaş kapıda mı? Almanya tarih vererek açıkladı. Alman basınındaki haberlerde, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'ın, Almanya'nın ekonomik olarak Çin stratejisini değiştirmek istediği belirtildi.

TARİH VERDİLER

Bakanlık çalışanlarının hazırladığı 100 sayfalık raporda, Alman-Çin ilişkilerinde ekonomik bağımlılığa dikkat çekilerek, Tayvan'ın en geç 2027'de Çin tarafından ilhak edilmesinin beklendiği ifade edildi Raporda, Alman şirketlerinin Çin'deki yatırımları konusunda bağımlılığa işaret edilerek, bu ülkedeki yatırımları konusunda yeni raporlama gereklilikleri vurgulandı.

Yeni bir savaş kapıda mı? Almanya tarih verdi: İlhak edecek

.DÜNYANIN EN BÜYÜK 2'İNCİ EKONOMİSİ

Haberlerde, Almanya'nın kendisini gelecekte dünyanın en büyük 2'inci ekonomisi olarak nasıl konumlandıracağı konusunda bir strateji üzerinde çalıştığı ve bu konuda bir taslak raporun hazırlandığı bildirildi. Söz konusu stratejinin, "Çin ile ilişkiler", "Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) güçlendirilmesi" ile "ekonomik ve siyasi ortaklıklarının çeşitlendirilmesi" gibi 3 başlık altında hazırlandığı ifade edildi.

Çin, son 6 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak kayıtlara geçti. Alman kamuoyu, son dönemde Rusya'ya enerji bağımlılığın "enerji kriziyle" sonuçlanmasının ardından Çin'e olan ekonomik bağımlılığı tartışıyor.

Yeni bir savaş kapıda mı? Almanya tarih verdi: İlhak edecek




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