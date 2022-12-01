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Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

Üniversiteli Merve K., bindiği minibüste kabusu yaşadı. 1.5 saatlik mücadelenin ardından sapık şoförün elinden kurtulmayı başardı. "Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti. Beni de Özgecan gibi öldürecekti" diyen genç kız, dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı

Ekleme: 1.12.2022 - 11:29 Güncelleme: 1.12.2022 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!Sapık şoför minibüse binen üniversiteli genç kıza kabusu yaşattı. Tüyler ürperten olay Sakarya'da yaşandı. İstanbul'daki bir üniversitede öğrenci olan Merve K. (21), pazartesi gecesi trenle ailesinin yaşadığı Sakarya'ya geldi.

Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

GENÇ KIZ MİNİBÜSTE KABUSU YAŞADI!
Garda inen genç kız, Erenler ilçesindeki evlerine gitmek için bindiği şehir içi minibüs boşalınca, sürücü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştığı genç kız direnince, darp edip plastik kelepçeyle ellerini arkadan bağlayan saldırgan, cinsel tacizde bulundu. Dehşet minibüsünden 1.5 saatlik mücadele sonunda kurtulan genç kız, durumu ailesine anlattı. Yakalanan saldırganın, aralarında 'cinsel istismar'ın da bulunduğu 30'dan fazla suç kaydının olduğu, en son hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 6 gün önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı ve minibüste çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Polis, saldırganın cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında çıkmasına rağmen, nasıl minibüs şoförlüğü yaptığını da araştırıyor.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, minibüsün ruhsat sahibinin de ifadesi alındı. Saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

'BAĞIRDIM CAMA VURDUM'
Parkın yakınlarına geldiğimizde, Sakarya Caddesi üzerinde durdu. Işıkları kapatıp, yaşımı sordu. Aracın kapılarını kilitleyip yanıma gelerek taciz etmeye başladı. Ben direnince de saldırdı. Caddeden insanlar, geçiyordu. Çevrede işyerleri ve kahvehaneler vardı. Bağırdım ve cama su şişesiyle vurdum ama kimse duymadı. Ardından minibüsü tenha bir yere götürdü. Burada tekrar saldırıp kaşkolümle ağzımı kapatmaya çalıştı. Direnince kaşkolüm ve eşarbımla, ellerimi minibüsün demirlerine bağlamak istedi. O bir elimi bağlarken, ben diğerini çözdüm. Beni darbetti. Minibüsün ön camının önünde çok sayıda plastik kelepçe vardı.

'BİRİNE SÖYLERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM!'
Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti. Direnmeye devam edince amacına ulaşamadı. Ancak tacizi sürdürüp kendi kendini tatmin etti. Ardından, 'Birine söylersen seni öldürürüm. Hayatını karartırım' diyerek tehdit etti. Ben de 'Bırakırsan, kimseye bir şey söylemem' dedim. Parkın yakınlarına getirip aracın kapısını açtı. Eve gidip durumu aileme anlattım. Özgecan gibi beni de öldürecekti. En ağır cezayı almasını istiyorum.

Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

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