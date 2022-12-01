Murat Kurum, Sinop'ta yapılan düzenlemeleri paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki onarım gerektiren bölgeleri tek tek ele alıyor.Sıradaki şehir olarak seçilen Sinop'ta bir dizi düzenleme gerçekleştirildi.Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmalar sonucunda Sinop için 30 yıllık hayalin gerçekleştirildiğinin altını çizdi.Murat Kurum o paylaşımında, “Sinop için 30 yıllık bir hayaldi. Surları perdeleyen yapıları temizledik. Sinop meydanını; tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık. Millet Bahçemizle de şehrimize nefes aldırdık. Yeni düzenlememizle Sinop'umuzun güzelliğine güzellik kattık.” ifadelerini kullandı.Bakanlık açıklamasında ise Sinop'ta binlerce yıllık tarihi kale surlarının gün yüzüne çıkarıldığı aktarılarak başlatılan çalışmalarla, tarihi dokuyu engelleyen tüm yapıların yıkıldığı ve tarihi saat kulesinin de bulunduğu Sinop Kalesi'nin ihtişamlı görünümüne kavuştuğu bildirildi.Sinop Meydan Projesi ile şehre nefes aldıran geniş bir alan kazandırıldığı, bu alana da millet bahçesi yapıldığı ve açık hava müzesi oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, müzede Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Bizans'a ait aslan heykeli, çeşme kemeri gibi pek çok tarihi eserin sergilendiği kaydedildi.Sinop'un en kalabalık caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde, yapıların meydana uyumu için dış cephelerinin yanı sıra yol ve çevre düzenlemesinin de yapıldığı hatırlatılarak böylece sahile inen caddenin Sinop'un tarihine, kültürüne ve medeniyetine uygun bir hale getirildiği vurgulandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Sinop İl Müdürü Salih Livaoğlu da, Sinop kent meydanı projesi ile ilgili konuştu.Livaoğlu, “Sinop; Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, bunların tarihi izlerini üzerinde taşıyan bir kültür ve medeniyet şehri olması hasebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın kent meydanı projesi, Sinop'un tarihi misyonunu ön plana çıkaracak, şehrin nefes almasına yönelik bir çalışma. Kale surlarının hemen karşı tarafında binalar var. O binaların da dış cephe giydirmeleri yapılacak. Yani biz buna sokak sağlıklaştırması diyoruz. Burada yapılan iş, betonlaşmanın önüne geçen çalışma. Sinop bu proje ile nefes alacak.” dedi.Sinop kent meydanı projesi ile ilgili görüşlerini dile getiren vatandaşlar ise “Kalenin çıkması, tarihin açığa çıkması daha hoş oldu. Daha önce surların önü kapalıydı, şu anki durumu daha güzel. Tek kelimeyle müthiş. Görünmeyen kalemiz meydana çıktı. Oturmak için ve yeşillendirmek için alanlar yapıldı, çok daha iyi oldu. Millet bahçesi de güzel oldu. Sinop için bir velinimet.” şeklinde konuştu.