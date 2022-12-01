Kayseri'de 18 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan H.C., polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan H.C., polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan H.C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan H.C., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.