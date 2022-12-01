  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İngiltere'de grev! Binlerce üniversite çalışanı yürüyüş düzenledi!

İngiltere'de binlerce üniversite çalışanı, maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları grevin son gününde yürüyüş düzenledi.

Ekleme: 1.12.2022 - 00:05 Güncelleme: 1.12.2022 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de grev! Binlerce üniversite çalışanı yürüyüş düzenledi!
Başkent Londra'da binlerce üniversite çalışanı, 25 Kasım'da başlattıkları grevin son gününde King's Cross tren istasyonunda toplanarak, buradan Üniversiteler ve Kolejler İşverenler Derneğine yürüdü.

Ellerinde 'Hepimiz ücret artışı hak ediyoruz', 'Öğretmenler ve öğrenciler için mücadele ediyoruz', 'Hep birlikte greve' yazılı pankartlar taşıyan öğretim üyeleri ve birçok üniversite personeli, hayat pahalılığı ile artan enflasyon karşısında 'adil maaş artışı' çağrısında bulundu.

Üniversite çalışanlarının eylemine, çok sayıda sendika, sivil toplum kuruluşu ve derneğin yanı sıra öğrenciler de destek verdi.

70 BİN ÜNİVERSİTE ÇALIŞANI 3 GÜNLÜK GREV BAŞLATMIŞTI

İngiltere'de 70 binden fazla üniversite çalışanı maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 3 günlük grev kararı almıştı.

Ülke genelinde 150 üniversitede 70 binden fazla öğretim üyesi, araştırmacı, kütüphane görevlisi ve diğer personelin başlattığı greve, Ulusal Öğrenci Birliği de destek vermişti.

Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) Sendikası Genel Sekreteri Jo Grady, 2,5 milyon öğrencinin grevden etkilenebileceğini tahmin ettiklerini belirterek, bunu 'yüksek öğrenim tarihindeki en büyük grev eylemi' şeklinde nitelendirmişti.

Grady, üniversite personelinin enflasyon karşısında maaşların erimesi ve emeklilik kesintilerinden bıktığını vurgulayarak, çalışanların endişeleri acilen ele alınmadığı takdirde gelecek yıl daha da büyük eylemlerin yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz
Başkan Erdoğan İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile buluştu
Yunanistan yine tahrik peşinde: 'Silahsız' Rodos ve Midilli adalarında tanklarla tatbikat yaptılar
Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! 'Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz'
Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
YSK Başkanı Akkaya'dan 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama...
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama...
AB ülkeleri anlaştı: Rus petrolüne tavan fiyat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü...
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Bayraktar Akıncı TİHA'dan TOLUN Minyatür Bomba testi: Atış başarıyla gerçekleşti
Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı