Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 5 kişiden 4'ünün FETÖ, terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
Yurdun sınırları Hudut Kartallaraına emanet...
Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen kahraman Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçişe de fırsat vermiyor.
5 kişinin geçişi engellendi
Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 5 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.
Şahısların arasında terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişiler de yer aldı.
4'ü FETÖ terör örgütü mensubu
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."