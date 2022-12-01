Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı

Yurdun sınırları Hudut Kartallaraına emanet...Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen kahraman Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçişe de fırsat vermiyor.5 kişinin geçişi engellendiSon olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 5 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.Şahısların arasında terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişiler de yer aldı.Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."