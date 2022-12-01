Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Art arda rekor kıran Borsa İstanbul, bügün tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi 68,55 puan artışla 5.046,19 puana ulaştı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,38'lik yükselişle tamamladı. Endeks 68,55 puan artışla 5.046,19 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.TOPLAM HACİM 117 MİLYAR LİRAToplam işlem hacmi 117 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi de yüzde 0,66 değer kazandı.