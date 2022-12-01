AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 6'lı masanın anayasa taslağına tepki! 'Türkiye'yi felç eder'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayın programında gündeme dair konuştu. Terör operasyonlarının gerekliliğine vurgu yapan Çelik, 6'lı masanın ortaya attığı anayasa taslağına ilişkin de değerlendirme yaptı.'YA GÖZ YUMACAKTIK, YA DA YAPILARI YOK EDECEKTİK'PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda Türkiye'ye destek gelmediğini ancak DEAŞ'a karşı operasyon yapınca diğer ülkelerin desteklediğini belirten Ömer Çelik, 'Net bir şey var, o da şu; uzun zamandır çeşitli şekillerde bölgede haritanın değişebileceğine dair yorumlar yapılıyordu. Gelinen noktada gözüküyor ki, biz bu terörle mücadele operasyonlarını yapmasaydık, sınırımızın dibinde terör yapılarının birer devletçilik şeklinde varolacağı kesin olacaktı. Uzun zamandır Suriye'de, Irak'ta, hatta Kafkasya'da, Balkanlar'da denklemin değişebileceğine dair çeşitli tartışmalar yapılıyor. Bildiğimiz devletlerin dışında bütün devletleri yatay kesen asimetrik güçler sözkonusu oldu. 11 Eylül'den beri dünya düzenini değiştirecek terör müdahaleleri yapıyordu bunlar. Irak'ta diğer yerleri altüst eden tablo ortaya çıkmıştı. Netice itibariyle terör örgütlerinin müstakil güçler olarak daha da kuvvetlenmesine yol açtı. Biz ya buna göz yumacaktık, ya da bu yapıları yok edecektik. DEAŞ'la ilgili operasyon yapınca bir destek geliyor ama PKK operasyonlarında gelmiyor. Burada DEAŞ'ı kendileri açısından fiziki, ideolojik tehdit olarak görüyorlar. PKK, YPG onlar açısından belli siyasi neticilerin hayata geçirilmesi için bir enstrüman, bu net.' şeklinde konuştu.'6'LI MASA'DAN BİR ŞEY DUYDUK MU?'CHP'li vekillerin mahkeme basmasını eleştiren Çelik, 'Demokrasiye bu kadar vurgu yapılıyor, retorik yükseltiliyor. Yargı bağımsızlığı deniyor. Bir genel başkan yardımcınız, milletvekilleriniz mahkeme basmış. Bununla ilgili bir şey duyduk mu? 6'lı Masa'dan bir şey duyduk mu? Mavi vatanla ilgili danışmanları bu maksimalist yaklaşım diyor. Bununla ilgili bir şey duyduk mu? Sistematik bir dönüşüm görmüyorum.' dedi.'BU ANTİ SİYASETTİR, SİYASETİN DOĞASINA AYKIRIDIR'6'lı masanın ortaya attığı anayasa taslağıyla ilgili konuşan Çelik, bu modelin Türkiye'ye vereceği zarara dikkat çekerek, 'Anayasalar esasında bir bakıma devletin nüfus cüzdanıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Türk tipi diye eleştiriyorlardı. Şimdi 6'lı masa tipi model üretmişler. Türkiye bunları yaşadı. Şimdi diyorlar ki cumhurbaşkanını halk seçsin, başbakanı da halk seçsin. Cumhurbaşkanı tarafsız olsun bir de Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra göz ucuyla siyasete bakmasın diye bir tablo ortaya çıkıyor. Böyle bir model Türkiye'yi felç eder. Böyle bir modelde geride bıraktığımız vesayet biçimleri yeniden ortaya çıkar. Yüzde 51'le seçilmiş bir Cumhurbaşkanı tarafsız kalabilir mi? Bu anti siyasettir, siyasetin doğasına aykırıdır. Kendi taslaklarında başbakan da belli bir güçle geliyor ve onda hem yetki var hem görev var. ' ifadelerini kullandı.'DEVLETTE BÖYLE BİR MEKANİZMA YOK'Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu çerçevede göreve gelen kişi 6'lı Masa ile istişare halinde yönetecek deniyor. Devlette böyle bir mekanizma yok. Siyasi literatürde bunun adı politbürodur. Kampanya yapılacak, iktidara gelecek. Masadakiler irademiz şudur diyecek. Bu kadar tartışmadan sonra, bu kadar Türkiye gerçeklerinden kopuk bir metnin ortaya çıkması. Dünyadaki akış hızı çerçevesinde, politbüro gibi mekanizmanın sürekli olarak cumhurbaşkanını, başbakanını yönlendireceğini düşünün. '