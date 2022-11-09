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Tunç Soyer'in nöbet şovuna gerekli ilgi gelmeyince belediye personeline 'zorunlu katılım talimatı' gönderdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Kasım saat 21.05'ten 10 Kasım sabah 09.05'e kadar sürecek 'Ata'ya Saygı Nöbeti' etkinliği düzenledi. Günler öncesinden duyurulan ve katılım için form doldurulması gereken etkinliğe İzmirliler gereken ilgiyi göstermedi. Soyer bunun ardından belediyedeki daire başkanlıklarına bir yazı göndererek 'her daire başkanlığı bünyesinden 30 kişinin' etkinliğe katılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Tunç Soyer'in nöbet şovuna gerekli ilgi gelmeyince belediye personeline 'zorunlu katılım talimatı' gönderdi
Ekleme: 9.11.2022 - 22:11 Güncelleme: 9.11.2022 - 22:54 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer'in nöbet şovuna gerekli ilgi gelmeyince belediye personeline 'zorunlu katılım talimatı' gönderdi
CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ölümünün 84. yıl dönümünde Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saygı nöbeti düzenledi.

Saygı nöbetinin duyuruları günler öncesinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Tunç Soyer'in resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı.

NÖBETE GEREKLİ İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Katılım için bir formun doldurulması gerektiği belirtildi.

Ancak, saygı nöbetine İzmirliler tarafından gerekli ilgi gösterilmedi.

Tunç Soyer'in nöbet şovuna gerekli ilgi gelmeyince belediye personeline 'zorunlu katılım talimatı' gönderdi

BELEDİYE PERSONELİNE ZORUNLU KATILIM

Soyer bunun ardından belediyedeki daire başkanlıklarına bir yazı göndererek 'her daire başkanlığı bünyesinden 30 kişinin' etkinliğe katılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Tunç Soyer'in nöbet şovuna gerekli ilgi gelmeyince belediye personeline 'zorunlu katılım talimatı' gönderdi

'ÇOK ACİL' notuyla gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

'İlgili yazımıza istinaden; 10 Kasım 2022 tarihinde Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığımızca gerçekleştirilmesi planlanan '10 Kasım Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 84. Yıl Dönümü Anma Programı' kapsamında Izmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı M. Tunç Soyer'in de katılım sağlayacağı. Cumhuriyet Meydanı'nda 9 Kasım 2022 saat 21:05'te başlaması ve 10 Kasım 2022 saat 09:05'te son bulması planlanan 'Ata'ya Saygı Nöbeti'nde Izmir Büyükşehir Belediyesi olarak bugün yaşadığımız laik ve demokratik toplumu borçlu olduğumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun ilkelerine sahip çıkma görevimizi yerine getirmek üzere ekte yer alan görevlendirme tablosu doğrultusunda (her Daire Başkanlığı bünyesinden 30 kişi) ilgili Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerince gereğinin yapılması hususunda: Gereğini rica ederim. '
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