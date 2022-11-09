Tarihin en yoğun katılımlı İTO seçimi tamamlandı!

Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için bugün saat 08.00'den itibaren Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sandık başına gitti.Geçmiş yıllarda ortalama 30 bin kişinin katıldığı seçimlerde bu yıl 50 binin üzerinde katılım sağlandı.Sabahın ilk saatlerinden itibaren fuar alanının çevresinde başlayan yoğun araç trafiği gün içinde artarak devam etti. Basın Ekspress'te trafik adeta kilitlendi.Trafik nedeniyle birçok üyenin oy vermeden geri döndüğü öğrenildi. Son dakikalar yetki belgesini alanlar koşarak sandığa gittiler.Önceki gün yeniden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı seçilen Erdal Bahçıvan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da salonları gezerek, seçimleri yakından takip ettiler.'TARİHİN EN YÜKSEK KATILIMLI SEÇİMİNİ YAŞADIK'İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 'İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. 195 meclis üyesi ile açık ara kazandık. Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki, yeni meclisle İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız.' diye konuştu.