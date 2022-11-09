Polislere mukavemette bulunan 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1791 Sokak içerisinde devriye görevi yapan trafik polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Trafik polis ekipleri yaptıkları incelemelerde sürücünün ehliyetsiz motosikletinde tescilsiz olduğunu tespit ederek sürücüye cezai işlem uygulamak istedi. Bu esnada sürücü ve olay yerine gelen 2 arkadaşı polis ekiplerine cezai işlem uygulanmaması için direnerek mukavemette bulundu.Durum üzerine olay yerine destek polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince sürücü ve her 2 arkadaşı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Trafik polis ekipleri sürücü hakkında cezai işlem uygularken motosiklet ise otoparka çekildi.