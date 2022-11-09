İTO Başkanı Şekip Avdagiç: 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık

İstanbullu şirketler, Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için bugün saat 08.00'den itibaren Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sandık başına gitti.İTO Başkanı Avdagiç, 700 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da 15 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi bugün gerçekleştirilen organ seçimleri hakkında açıklama yaptı.Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadıklarını belirterek, '195 meclis üyesi ile açık ara kazandık. İstanbul Ticaret Odası üyeleri, bu seçimle birlikte bir kez daha İTO'nun akl-ı selimin kalesi olduğunu ortaya koydu. Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki, yeni meclisle İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız.' dedi.Seçimlerin Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu Üyeleri gözetiminde demokratik bir ortamda ve huzur içinde tamamlandığını belirten Avdagiç, 'Seçimde görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İTO personeline teşekkür ediyorum. Seçim güvenliğini sağlayan İstanbul valimize, emniyet müdürümüze ve İstanbul emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.Şekib Avdagiç, Türk iş dünyasının yüzakı İTO'nun 140 yıllık geleneğine yaraşır şekilde, 21'inci dönem oda organlarını oluşturacak seçimi geride bıraktığını söyledi.Sandıkların saat 17.00 itibarıyla açıldığını, İTO'da 4 yıl görev yapacak meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerinin belirlendiğini kaydeden Avdagiç, 'Sonuçlar elimize ulaştı. Şunu söylemek isterim ki; 81 meslek komitesinde, kahir ekseriyetle kazanmış bulunuyoruz. İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir.' dedi.Bugün oda seçimlerinde oy kullanan İstanbul iş dünyası üyelerini tebrik eden Avdagiç, 'İTO üyelerimiz köklü seçim geleneğimize ve İstanbul iş dünyasına yakışır şekilde davrandılar. Bunu çok önemli buluyorum. Üyelerimizi, vakarlı ve sağduyulu yaklaşımları sebebiyle tebrik ediyorum, onlara şükranlarımı sunuyorum.' yorumunu yaptı.İTO Başkanı Avdagiç, 'İTO Başkanı olarak, bu seçimin beni çok sevindiren tarafı, İstanbullu tüccarın, hiçbir gündelik ve popülist yaklaşıma prim vermemiş olmasıdır. Dünyada yaşanan pandemi ve savaş gibi krizler karşısında, İstanbul iş dünyası kenetlenmeyi ve dayanışmayı tercih etmiştir.' değerlendirmesinde bulundu.İTO'da komite ve meclise seçilen iş dünyası temsilcilerini tebrik eden Avdagiç, 'Şunun altını özellikle çizmek isterim. Şimdi, seçim dönemi geride kaldı. Seçim döneminde olanlar da söylenenler de orada kaldı. Bütün İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi kucaklıyoruz. Bütün meclis üyelerimizi aynı hedef için çalışacak yol arkadaşlarımız diye görüyoruz.' dedi.İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise 'Elhamdülillah. 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah.' ifadelerini kullandı.