iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.Şirket, şimdi de iOS 16.2 sürümü üzerinde çalışıyor. Geçen hafta beta sürümü yayınlanan güncellemenin, aralık ayının ortalarında iPhone'lara gelmesi bekleniyor.iOS 16.2 ile gelecek 'Özel Erişilebilirlik Modu' isimli özellik, kulanıcılara çok daha basit bir iPhone deneyimi yaşatacak.Bu mod aktifleştiğinde, standart arayüzün neredeyse tamamı değişecek ve daha sade bir görünüm ortaya çıkacak.Küçük yazıları okumakta zorlanan kullanıcıların işini kolaylaştıracak bu özellik, telefonu daha basit bir hale getirecek.Kullanıcılar, özelliği aktif ettikten sonra daha büyük yazılar, devasa uygulama simgeleri ve ekranı aşağa kaydırarak kilit açma gibi basit özelliklere kavuşacak.Ana sayfa tuşuna veya güç tuşuna 3 kez üst üste basıldığında aktif edilecek mod, aynı zamanda kullanıcılara çeşitli özelleştirme seçenekleri de sunacak. Kullanıcılar, arayüzün nasıl görüneceğini ve hangi işlevselliklere sahip olacağını seçebilecek.Özel Erişilebilirlik Modu'nun yanı sıra iOS 16.2 ve iPadOS 16.2, birkaç önemli değişiklik içeriyor. Güncelleme; Ev uygulamasında değişiklikler, Hava Durumu uygulamasında güncellemeler ve daha fazlasını sunacak.