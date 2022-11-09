Bursa'da büyük acı: 9 tabut yan yana

Bursa'da dün gece merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.Tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldular. Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı.Ankara'dan helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki baba Hüseyin El Cesim'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.Cenaze törenine Bakan Soylu ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından El Cesim ailesinin fertlerinin naaşları toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Şehir Mezarlığı'na götürüldü.Olayda hayatını kaybeden Suriyeli 8 çocuğun olaydan bir süre önce mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraflar da görenlerin yüreğini burktu.