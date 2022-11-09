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Antalya'da vahşet! Bebeği poşete koyup camdan attılar...

Antalya'da yeni doğan kız bebeği poşete koyup beş katlı apartmandan attıkları suçlamasıyla gözaltına alınan anne ve babası adliyeye sevk edildi. Ailenin jandarmada konuşmadıkları belirtilirken, bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.

Ekleme: 9.11.2022 - 20:44 Güncelleme: 9.11.2022 - 20:51 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da vahşet! Bebeği poşete koyup camdan attılar...Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın girişinde, dün sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeni doğmuş kız bebek cesediyle karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi. İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

Antalya'da vahşet! Bebeği poşete koyup camdan attılar...

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemede bebeğin apartmanın 5'inci katındaki 6 numaralı dairenin banyo penceresinden atıldığı belirlendi. Ekipler, dairenin girişinde ve banyo penceresinde kan tespit etti. Evde yaşayan Gürcistan uyruklu N.S., annesi İ.S. ve babası B.S. gözaltına alındı. Yapılan incelemede bebeğin annesinin N.S. olduğu saptandı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinde konuşmadıkları öğrenilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.
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