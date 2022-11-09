Afyonkarahisar'da tren, hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sandıklı Yeni Sanayi Sitesi karşısındaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi.Eskişehir- Denizli seferini yapan makinistliğini Ahmet Saçlı'nın yaptığı 72014 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Çiçek'in kullandığı 03 ADB 666 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savrularak tarlaya uçan minibüsteki Mehmet Çiçek ile Ali Meral yaralandı. Tren ise yaklaşık 300 metre ileride durabildi.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yarlı, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.Makinist Ahmet Saçlı'nın olay yerinde polis tarafından ifadesinin alınmasının ardından tren yoluna devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.