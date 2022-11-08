Yarım kilo Bonzai ile suçüstü yakaladılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'ne bağlı Esen Evler Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Adrese operasyon yapıldı. D.Ç. isimli uyuşturucu madde satıcısı, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan aramalarda üç parça halinde toplam 505 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 945 lira nakit para ele geçirildi.