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Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Yozgat ve ilçelerde toplanan günlük 200 ton evsel atık, Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği'nde geri dönüşüme kazandırılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Toplanan atıklardan 7 bin konutun aydınlanma ihtiyacı karşılanıyor.

Ekleme: 8.11.2022 - 13:23 Güncelleme: 8.11.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor
Çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kent genelinde toplanan evsel atıklar, katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesislerinde biriktiriliyor.

İl merkezi ve ilçelerde belediye ekiplerinin topladığı günlük 200 tona yakın evsel atık, depolama ve bertaraf tesisinde metan gazına dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Tesiste günlük 14 megawatt, yıllık ise 5 bin megawatt enerji üretimi yapılarak kentte 7 bin konutun aydınlanma enerjisi ihtiyacı karşılanıyor.

Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliğinde günlük 200 ton çöpün bertaraf edildiğini söyleyen Çevre Mühendisi Mehmet Yeşildal, “Burası 100 bin metrekare alana kurulmuş bir tesis. Buraya gelen çöpler sıkıştırılıp metan gazından elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu da 7 bin konutun aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır. Ürettiğimiz enerji bize toplamda 10 bin ton karbon bertarafını da sağlamaktadır. Bu da ne kadar çevreci bir tesis olduğumuzu göstermektedir. Çevreye, ekonomiye ve istihdama katkı da sağlıyoruz. Burada üretilen enerji, sisteme verilmektedir. Şu anda da üretim devam etmektedir. Yozgat il merkezi ve ilçelerinden gelen çöpten yıllık 5 bin megawatt enerji elde ediyoruz. Bu da kent genelinde 7 bin konutun aydınlatılmasını sağlıyor” dedi.

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor
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