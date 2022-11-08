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Borsa rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek kapanışı gerçekleşti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 kazançla 4.360,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.412,18 puana taşıdı.

Ekleme: 8.11.2022 - 19:57 Güncelleme: 8.11.2022 - 19:58 / Editör: Ozge Selin
Borsa rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek kapanışı gerçekleştiBIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 121 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,95 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli seyrettiğini, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün korunduğunu ifade etti.

Kongre seçimleri kapsamında halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret eden analistler, siyasi haber akışının önem kazandığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, ABD'de toptan stoklar, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin direnç, 4.280 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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