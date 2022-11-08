Aydın'da 155 şüpheliye uyuşturucudan adli işlem uygulandı
Aydın'da uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde 166 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 31 Ekim 2022-07 Kasım 2022 tarihleri arasında 153 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 166 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şahıs tutuklandı ve 7 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.
Bu zaman diliminde 1242,5 gram kubar esrar, 177,18 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza, 186,35 gram eroin, 1,92 gram sentetik kannabinoid, 4 gram diğer uyuşturucular, 1 adet skank kök ele geçirildi.