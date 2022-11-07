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Macron’dan Türkiye hakkında küstah sözler! Fransa’nın kirli geçmişini görmezden geldi

Yüzyıllar boyu Afrika’da insanlık dışı eylemlere imza atan Fransa, işlediği insanlık suçlarını bir kez daha görmezden geldi. Daha önce de başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yi “sömürgeci” olarak nitelendiren hadsiz ifadelere başvurdu.

Macron’dan Türkiye hakkında küstah sözler! Fransa’nın kirli geçmişini görmezden geldi
Ekleme: 7.11.2022 - 17:21 Güncelleme: 7.11.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Macron’dan Türkiye hakkında küstah sözler! Fransa’nın kirli geçmişini görmezden geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin sömürgecilik geçmişine ilişkin yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme oturdu.

Geçmişte de sık sık Fransa'nın insanlık suçlarını önemsiz gösteren ifadeler kullanan, sömürgeci geçmişinden sıyrılmak için başka ülkeleri itham etmekten çekinmeyen Macron, Türkiye için hadsiz ifadeler kullandı.

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Macron, Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da emperyalist güç olmakla suçladı. Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Macron, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerde zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Macron, Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişi için "Geçmişin (sömürge döneminin) ağırlığı omuzlarımızda." ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı öte yandan Afrika'da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.

Macron’dan Türkiye hakkında küstah sözler! Fransa’nın kirli geçmişini görmezden geldi

FRANSA'NIN KİRLİ GEÇMİŞİ

Fransa'nın Afrika'da 500 yıllık sömürge politikası kirli ve karanlık bir iz bıraktı. Fransa, 1524'te ayak bastığı kara kıtada 20 ülkeyi yüzlerce yıl sömürdü. Günümüzde birçok Afrika ülkesi, Fransa başta olmak üzere diğer sömürgeci Batılı devletlerden sömürge dönemlerinin tazminatlarını ve özürlerini talep ediyor. Cezayir, Fransa'nın Afrika'daki kanlı sömürgecilik tarihinin en karanlık sayfalarından biri. Bu ülkeyi 130 yıl boyunca sömüren Fransa, İkinci Dünya Savaşı'nda kendi safında savaşması için Cezayirlilere bağımsızlık sözü verdi. Sözünü tutmayınca başlayan protestoları kanla bastırdı. Bağımsızlık Savaşı'nda 1 milyon Cezayirli hayatını kaybetti.

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