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Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın mimarı 85 milyonun tamamıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında "Meclis'te ve Kabine'deki arkadaşlarımızla Türkiye Yüzylı'nı adım adım inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının eseri olacaktır. Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, önümüze çıkan engelleri nasıl birlik içinde aştıysak, Türkiye'yi nasıl dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek Türkiye Yüzyılı'nı da bugün beraber hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın mimarı 85 milyonun tamamıdır
Ekleme: 7.11.2022 - 14:35 Güncelleme: 7.11.2022 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın mimarı 85 milyonun tamamıdır
2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Köy Yaşam Merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik bir yatırım olarak görüyorum. Evlatlarımızı yarının geleceğine hazırlıyoruz. Köylerimize yeni bir dinamizm katacağına inanıyorum. Milli Eğitim, İçişleri ve Tarım Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

Sıradan bir memurluktan öte vatan görevi yürüten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Köy Yaşam Merkezlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MİMARI 85 MİLYONUMUZDUR
Meclis'te ve Kabine'deki arkadaşlarımızla Türkiye Yüzylı'nı adım adım inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının eseri olacaktır. Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, önümüze çıkan engelleri nasıl birlik içinde aştıysak, Türkiye'yi nasıl dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek Türkiye Yüzyılı'nı da bugün beraber hayata geçireceğiz.

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY EĞİTİME
Hazırladığımız bütçelerde her zaman en büyük payı eğitim ve öğretime ayırdık. Eğitime yer açmadıktan sonra o ülkede gençleri yetiştiremezsiniz. Eğitim bütçemizi yıllık 7,5 milyardan aldık geçtiğimiz sene 304 milyar liraya çıkardık. Bunların hepsi icraatla oldu. 2023'te 651 milyar lira eğitime bütçe ayırdık.

Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkararak OECD ortalamasını yakaladık. Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan özgürlükçü bir rol izledik. Tüm kademelerde engelleri kaldırdık. Okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarımızla 5 yaş okullaşma oranı yüzde 97'ye çıktı. Bizden önce yüzde 39 olan ortaöğretim kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme süreçlerine katkı sunuyoruz. Kadınlarımızın meslek eğitim kurslarına ilgisinden son derece memnunuz.

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