Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'

Bir gazetecinin 6'lı masaya ilişkin sorusuna İnce, o masadan milletin lehine bir iş çıkacağına inanmadığını belirtti.6'lı masada memleket meselelerinin konuşulmadığını dile getiren İnce, '6'lı masa artık kısır günü mü, altın günü mü, dolma günü mü...Cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Nerede anlaşacaklar? 6'lı masayı devam ettirsinler. İtirazım yok, oraya gelmek gibi bir niyetimiz, talebimiz de yok. Zamanı geldiğinde gerekli ittifaklar kurulur.' ifadelerini kullandı.Partilerinde cumhurbaşkanı adayını üyelerin seçtiğini aktaran İnce, 'Ben seçileceğim herhalde. Bu bir cesaret işidir. CHP'de böyle olsaydı, demokrasi olsaydı, ayrılmazdım. 'Üyeler seçsin adayı' deselerdi herhalde çoktan ben olmuştum. Ayrılmama da gerek kalmamıştı.' diye konuştu.