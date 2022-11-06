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Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘icazet turları’ gölgesinde yaptığı İngiltere gezisi bitti. ‘5 trilyon dolar buldum’ diyen Kılıçdaroğlu’nun daha önce ‘tefeci’ dediği finansal çevrelerle görüştüğü ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Ekleme: 6.11.2022 - 09:55 Güncelleme: 6.11.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Londra seyahatine, daha düne kadar 'tefeciler' dediği finans kuruluşlarıyla yaptığı görüşmeler ve 'Parayı buldum' sözleri damga vurdu.

Kılıçdaroğlu, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Şubat 2022'de Londra'daki görüşmeleri için, 'Bir avuç tefeciye gitti, para dilenmeye. Niye Londra'ya gitti? Parayı nereden bulacağız diye' ifadelerini kullanmıştı.

TELAFFUZ ETTİĞİ RAKAMLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun Londra seyahatinin son akşamında çektiği videoda, 'Gençler sizin ihtiyacınız olan parayı buldum' sözleri pes dedirtti. 'Londra'daki bir avuç tefeciden bu ülkeyi kurtaracağım' diyen Kılıçdaroğlu'nun finans kuruluşlarından para dilenmeye gittiğini açıkça itiraf etmesi şaşkınlık yarattı.

'Birazdan dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim' diyen Kılıçdaroğlu'nun telaffuz ettiği rakamların ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

CHP DESTEKÇİSİ KALEMLERİN BİLE TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları kendi tabanının ve CHP destekçisi kalemlerin bile tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu'nun para bulmaya gittiğini açıklaması, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'Hep söylüyoruz: Borç alan emir alır' sözlerini de akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu, Londra turunun ilk gününde, Entrepreneur First (EF) ve Creator Fund (CF) isimli finansal kuruluşlar ile Creative UK ve Alan Turing isimli iki araştırma kuruluşuna gitmişti. İkinci gün ise Future Technology In Media, Local Globe VC, Blenheim Chalot ve Univercity Of The Arts London yetkilileri ile buluşmuştu.
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