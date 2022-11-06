CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
CHP’li Kuşadası Belediyesi, eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’in simgeleşen fotoğrafını heykel haline getirdi. Heykelin Ecevit çiftine benzemiyor oluşu tepkilere neden oldu.
CHP'li belediyelerde heykel yarışı hız kesmeden sürüyor.
Bu yarışa son olarak CHP'li Kuşadası Belediyesi oldu.
Heykel belediyeciliğine son örnek
5 Kasım 2006'da hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit'in 16'ncı ölüm yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi, Ecevit çiftinin bir fotoğraf karesini heykel haline getirdi.
Heykel, Güvercinada Caddesi'nde bulunan Bülent Ecevit Parkı'na yerleştirildi.
Ecevit çiftine benzemeyişiyle dikkat çekiyor
Ancak heykelin Ecevit çiftine benzememesi dikkatlerden kaçmadı.
Heykeli görenler yapılanın Ecevit çiftiyle alakası olmadığını söylerken, belediye eleştiriler karşısında sessiz kaldı.