Elazığ Kapalı Çarşı'daki restorasyonda çatı çöktü: 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde, Kapalı Çarşı'nın İstasyon Caddesi'ne bakan cephesinde meydana geldi. Dış cephedeki restorasyon çalışması sırasında, çatıda henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. Bu sırada yoldan geçen 5 kişi, çatının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Üzerlerine Çatı devrilen 5 kişi, kurtarılıp, ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan alanda ekiplerin incelemesi sürüyor.