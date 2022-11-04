Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Terörle Mücadele kapsamında yürütülen başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah eş zamanlı şafak operasyonu ile silahlı terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe vurdu.Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü