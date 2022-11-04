Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele kapsamında yürütülen başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah eş zamanlı şafak operasyonu ile silahlı terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe vurdu.
Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü