Piyasa değeri 2,5 milyon lira: Mersin'de ele geçirildi

Mersin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şahsın adresinde 10 kilo 200 gram balina kusmuğu (ambergris) ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen balina kusmuğunun piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon lira civarında olduğu öğrenildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez Mezitli ilçesinde bir şahsın tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahsı tespit eden ekipler, adresini belirledi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi.Operasyona şüpheli gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada 10 kilo 200 gram ambergris (balina kusmuğu), 103 adet sikke, 1 adet heykelcik, 4 adet yüzük, 4 adet kolye ile 2 adet kemer ele geçirildi.Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüphelinin jandarmada işlemlerinin devam ettiği bildirildi.