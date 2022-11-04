İYİ Parti ittifak ortağı HDP'ye sert çıktı! '1876'dan beri Meclis'te Türkçe konuşulur'

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ederken söz alan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Türkiye'yi kürtler üzerinde kimyasal silah kullanmakla suçladı.HDP'DEN 'TÜRKİYE KÜRTLER ÜZERİNDE KİMYASAL SİLAH KULLANIYOR' İFTİRASIHDP vekili Murat Sarısaç, 'AK Parti, Ukrayna'da barış ve müzakereyi tercih eder ama söz konusu Kürt sorunu olunca aklına ilk kimyasal silahlar ve savaş gelir.' sözlerine MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz 'Bu bir iftiradır', MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da 'Teröristle Kürt'ü karıştırmayın' sözleriyle tepki gösterdi.'MECLİS'TE TÜRKÇE KONUŞULMASINI İSTİYORUZ'Sarısaç'ın konuşmasını Kürtçe olarak tamamlaması üzerine MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 'Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Anlamadığımız şeyleri söylüyorlar. Bunu gelenek haline getirdiler. Biz Türkçe konuşulmasını istiyoruz.' şeklinde karşılık verdi.'1876'DAN BERİ TÜRKÇE KONUŞULUR BU MECLİS'TE'Bu sırada HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 'Herkes istediğini konuşur, seni ilgilendirmez.' sözlerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da 'İstediğini konuşamaz Meral Hanım. 1876'dan beri Türkçe konuşulur bu Meclis'te.' diyerek tepki gösterdi.