İstanbul'da 2 ilçeye uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Kentte daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüphelinin 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
stanbul'un Bağcılar ve Ümraniye ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik ihbar alındı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
451 gram eroin ve kişi yakalandı
Operasyonda K.K., Ş.K., G.K., S.K., H.K. ve B.K. isimli 5 kişi gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda 451 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu, 100 adet şeffaf poşet ele geçirildi.
Ümraniye'de bir şüpheli gözaltına alındı
Polis ekipleri Ümraniye'de de evde uyuşturucu sattığı belirlenen M.N.A.'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında 114 extacy hap, 1 adet cep telefonu ve 3 bin 260 lira para ele geçirildi.
6 şahıs tutuklandı
iki operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.