İstanbul'da 2 ilçeye uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

stanbul'un Bağcılar ve Ümraniye ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik ihbar alındı.İhbar üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.Operasyonda K.K., Ş.K., G.K., S.K., H.K. ve B.K. isimli 5 kişi gözaltına alındı.Evde yapılan aramalarda 451 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu, 100 adet şeffaf poşet ele geçirildi.Polis ekipleri Ümraniye'de de evde uyuşturucu sattığı belirlenen M.N.A.'yı gözaltına aldı.Şüphelinin üst aramasında 114 extacy hap, 1 adet cep telefonu ve 3 bin 260 lira para ele geçirildi.iki operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.