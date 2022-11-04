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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Balıkesir ve ilçesi Ayvalık'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında metamfetamin, skunk ve sentetik hapla yakalanan 10 kişi, gözaltına alındı.

Ekleme: 4.11.2022 - 15:44 Güncelleme: 4.11.2022 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün, uyuşturucu satan ve bulundurduğu ileri sürülen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Balıkesir merkez ve Ayvalık ilçesinde, düzenlenen operasyonlarda şüphelilere ait ev ve otomobillerde aramalar yapıldı. Aramalarda, 1235 gram esrar, 600 gram metamfetamin, 75,73 gram skunk, 33 bin 834 sentetik hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 700 TL ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 6'sı hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, 4'ü hakkında da uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmaktan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.


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