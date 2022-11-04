Aryen Turan hakkında tepki çeken karar! TSK'ya kimyasal silah iftirası atmıştı

Aryen Turan, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmiş, bu sözlere salondaki bazı avukatlar tepki göstermişti. Yaşananlardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatmıştı. Bugün gözaltına alınan Turan, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HABER SİTELERİNDEKİ ÇAĞRILARA UYGUN KONUŞMA YAPMIŞSavcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen adli kontrol talebinde; "Şüphelinin suç tarihinde araştırma raporunda tespit edildiği üzere; silahlı terör örgütünün haber sitelerindeki çağrılara uygun olarak söz konusu konuşmayı yaptığı anlaşılmakla, şüpheli hakkında 5271sayılı CMK'nın 100. Maddesinde yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu ancak soruşturmanın geldiği aşama itibariyle sorgusunun yapılarak şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep olunur" denildi.KOŞULSUZ SERBEST BIRAKILMAK İSTEDİTuran, mahkemede ki ifadesinde; "Ben tutuklama koşulları olmadığı için adli kontrol koşullarında olmadığımı düşünüyorum. Koşulsuz serbest bırakılmak istiyorum" dedi.TEPKİ ÇEKEN KARARMahkeme; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Adli Kontrol Şartı verilmesi yönündeki talebin kabulüne karar vererek, Turan'ın haftanın iki günü ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca; şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.