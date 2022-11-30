Yalova'da 'uyuşturucu' operasyonu: 20 gözaltı

Yalova'da, polis ekiplerince narkotik köpeklerle düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 operasyonda belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Zeytin' ile 'Gölge'nin de kullanıldığı baskınlarda; 296,35 gram esrar, 122 sentetik ecza grubu hap, 7,35 gram metamfetamin, 1,33 gram skunk, 1,30 gram sentetik kannabinoid, 1 kök kenevir, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 6 av fişeği, 1 tabanca, 2 tabanca fişeği kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulmuş özel donanımlı ısı ve ışık panelleri ile çeşitli düzenek ve materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden M.A. ile M.B., polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. O.C., E.E., N.B., C.A. ve H.K. hakkında ise 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 13 şüphelinin polisteki işlemleri ise sürüyor.