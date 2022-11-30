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Reuters: DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

Reuters haber ajansı, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Örgüt kaynaklarına dayandırılan habere göre; teröristler yeni lider Ebu'l-Hüseyni'l-Hüseyni'l-Kuraşi oldu.

Reuters: DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü
Ekleme: 30.11.2022 - 19:53 Güncelleme: 30.11.2022 - 20:07 / Editör: Ozge Selin
Reuters: DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü
İngiltere merkezli Reuters haber ajansının son dakika haberine göre; terör örgütü DEAŞ, elebaşları Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin ölümünden sonra teröristbaşı seçilen Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.

YERİNE GELEN İSMİ AÇIKLADILAR

DEAŞ Sözcüsü tarafından Telegram'dan yapıldığı öne sürülen açıklamaya göre; örgütün yeni lideri olarak, Ebu El-Hüseyn El-Hüseyni El-Kureyşi seçildi.

Irak ve Suriye'de ‘halifelik' ilan ettikten sonra yenilgiye uğratılan örgütün lideri Abubekir El Bağdadi Suriye'de 2019 yılında ABD operasyonunda öldürüldü.
Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise Şubat ayında ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü.

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