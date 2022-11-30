Reuters: DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının son dakika haberine göre; terör örgütü DEAŞ, elebaşları Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin ölümünden sonra teröristbaşı seçilen Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.YERİNE GELEN İSMİ AÇIKLADILARDEAŞ Sözcüsü tarafından Telegram'dan yapıldığı öne sürülen açıklamaya göre; örgütün yeni lideri olarak, Ebu El-Hüseyn El-Hüseyni El-Kureyşi seçildi.Irak ve Suriye'de ‘halifelik' ilan ettikten sonra yenilgiye uğratılan örgütün lideri Abubekir El Bağdadi Suriye'de 2019 yılında ABD operasyonunda öldürüldü.Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise Şubat ayında ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü.