Reuters: DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü
Reuters haber ajansı, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Örgüt kaynaklarına dayandırılan habere göre; teröristler yeni lider Ebu'l-Hüseyni'l-Hüseyni'l-Kuraşi oldu.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansının son dakika haberine göre; terör örgütü DEAŞ, elebaşları Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin ölümünden sonra teröristbaşı seçilen Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.
YERİNE GELEN İSMİ AÇIKLADILAR
DEAŞ Sözcüsü tarafından Telegram'dan yapıldığı öne sürülen açıklamaya göre; örgütün yeni lideri olarak, Ebu El-Hüseyn El-Hüseyni El-Kureyşi seçildi.
Irak ve Suriye'de ‘halifelik' ilan ettikten sonra yenilgiye uğratılan örgütün lideri Abubekir El Bağdadi Suriye'de 2019 yılında ABD operasyonunda öldürüldü.
Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise Şubat ayında ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü.