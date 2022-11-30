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Operasyon öncesi PKK'da çözülme: 3 terörist daha ikna ile teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda MLKP ve PKK/KCK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Böylece 1 Ocak 2022'den itibaren ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 116'ya yükseldi.

Operasyon öncesi PKK'da çözülme: 3 terörist daha ikna ile teslim oldu
Ekleme: 30.11.2022 - 17:17 Güncelleme: 30.11.2022 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Operasyon öncesi PKK'da çözülme: 3 terörist daha ikna ile teslim oldu
Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri hainlere darbe üstüne darbe vuruyor.

Terör saldırısı sonrası Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerine düzenlenen hava harekatının ardından olası kara harekatı gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 3 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü MLKP ve PKK/KCK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

2022'DE TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1'i MLKP, 2'si PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı, 116'ya yükseldi.

FIRAT KALKANI'NDA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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