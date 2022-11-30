TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te, haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından değerlendirilen tabaklar sonrasında ilk dokunulmazlık oyunun galibi dün akşam belli oldu. Tansiyon ve gerilimin hiç düşmediği programda ilk eleme adayı oylama sonrasında belli oldu. Peki 'MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Kasım eleme adayı belli oldu mu?' İşte 29 Kasım MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşılaştı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, tarihe imza atmış kral ve kraliçelerin en sevdiği yemekleri yapmalarını istedi. Yarışmacılar günün konsepti olarak; Osmanlı padişahi, İngiltere kraliçesi, Çin imparatoru, Fransız imparatoru, Rus çarının en sevdiği yemekleri yapacak.Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım olduMASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?Dokunulmazlık oyununu kaybeden maviler kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Yarışmacılardan bu etapta istavrit yapmaları istendi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Görkem bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?Eleme adayı takım oylaması sonucunda Burak Kaya oldu.28 KASIM MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?MasterChef'te yeni takımlar belli oldu. Haftanın takımları şu şekilde oldu:Mavi TakımAyaz (Takım Kaptanı)MetinGörkemYağızBurak KayaKırmızı TakımGamze (Takım Kaptanı)KıvançBüşraTolga